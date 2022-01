Calvados. Les gens du voyage veulent s'installer au forceps : la maire porte plainte

Le coup d'éclat a eu lieu vendredi 21 mai en fin de journée. Une quinzaine de gens du voyage ont tenté de s'installer sur un terrain municipal à Bénouville au nord de Caen, devant le gymnase. La maire, Clémentine Le Marrec, et son adjoint aux travaux, à l'urbanisme et au cadre de vie, Bruno Sizun, ont tenté d'empêcher leur installation. "Cette grande étendue d'herbe sert aux activités sportives, aux centres de loisirs, aux vide-greniers, etc. Ce n'est pas une aire d'accueil, explique la maire de la commune. J'ai essayé de dialoguer avec eux, mais c'était impossible, je me suis faite insulter."

"C'est inadmissible"

Elle a ensuite été touchée au genou, "percutée par une camionnette", ce qui lui a coûté une journée d'incapacité temporaire de travail (ITT). Si ce n'est pas la première fois que des groupes de gens de voyage sont de passage dans la commune, "c'est bien la première fois que ça se passe comme ça. La situation nous a échappé en une minute. C'est inadmissible. On n'est pas là pour se faire malmener." Une trentaine de gendarmes ont mis fin à cette altercation.

Clémentine Le Marrec a décidé de porter plainte. Deux hommes de 35 et 36 ans sont convoqués au tribunal en septembre, confirme Amélie Cladière, la procureure de la République de Caen. "J'ai pris la décision de me porter partie civile afin de défendre les intérêts de Bénouville et de demander réparation pour les dégradations causées", explique la maire.