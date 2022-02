Seine-Maritime. Le Havre, terre natale du champion de France de kitesurf twin-tip

Il est l'un des Havrais qui brillent sur l'eau. Samuel Michaille, 29 ans, est moniteur de kitesurf à l'international. "Cela me permet de faire partager mon amour pour ce sport et de profiter des meilleurs spots, comme au Vietnam, en Grèce ou encore au Cap-Vert", note le natif de Sainte-Adresse, qui a découvert le kite en 2007, à l'âge de 16 ans. Il a ensuite approfondi son amour des sports de glisse en travaillant avec Stan Sobczyk, au magasin Sport Maximum. Actuellement en formation BPJEPS (Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport) mention glisses aérotractées à Quiberon (Morbihan), il prépare son retour au pays. Privé de saison 2020, prévue dans les centres de vacances de l'UCPA (Union nationale des Centres sportifs de plein air) aux Canaries et en Croatie, il a pu au moins en profiter pour s'entraîner dans les conditions venteuses locales. "Je n'ai qu'une envie, défendre mon titre à la Engie Kite Tour 2021 (championnat de France) qui se tiendra sur le second semestre." Samuel Michaille avait remporté cette compétition en 2019 en catégorie twin-tip, une planche asymétrique. "Mon rêve est aussi de participer à la Dakhla Kitesurf World Cup, l'étape marocaine de GKA Kite-surf World Tour", ambitionne le Havrais.

"À la recherche de plus de liberté, je me suis mis au strapless", à mi-chemin entre le kite et le surf, qui permet même des figures aériennes. "Je pratique aussi le big air dans des grosses conditions, pour le fun, où le principe est d'aller le plus haut possible." Le foil, qui permet de surélever la planche de l'eau, ne lui est pas inconnu non plus, "mais en compétition, la discipline est encore dans une course à l'équipement, qui demande des moyens assez considérables". Samuel Michaille estime cependant "qu'actuellement, la France est la meilleure nation sur ce type d'engin". Cela tombe bien, car la discipline sera présente aux JO Paris 2024 et les Français auront toutes les chances de briller.