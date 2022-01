Honfleur !. Une deuxième vie pour des matériaux pour créer des Tiny Houses

On peut dire que l'idée est originale et plutôt novatrice ! Elle a germé dans la tête d'Arnaud Cottebrune, président de l'association le Castor Méditatif, située à Villers-sur-mer qui a contacté le bailleur social Inolya. Spécialisée dans la création de logements écologiques et mobiles en faveur des plus défavorisés, l'association a demandé au bailleur social de pouvoir récupérer des matériaux issus d'un chantier de démolition à Honfleur. Ce partenariat s'est mis ainsi en place en début d'année. Les matériaux récupérés (fenêtres, robinetterie, tableaux électriques…) vont repartir pour une seconde vie en offrant une deuxième chance aux plus démunis.

Une première expérimentation pour le réemploi

des matériaux en faveur des plus démunis !

Il s'agit là d'une expérimentation dans le réemploi des matériaux qui devrait déboucher sur la création de Tiny Houses, ces petites maisons mobiles et écologiques. D'ici la fin de cette année, un local pourrait être mis à disposition de l'association pour la construction de Tiny Houses !

Une belle manière d'allier à la fois le volet environnemental au volet social. Affaire à suivre…