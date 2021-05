Caen. De l'humour au Théâtre à l'Ouest, avec le Festival Mokiri !

Ce week-end, le Théâtre à l'Ouest, nouveau lieu culturel dédié à l'humour à Caen, accueille le Festival Mokiri. Vendredi 28 mai à 19 heures, l'humoriste Alexis Le Rossignol se produira sur la scène caennaise. Samedi 29 mai à 17 heures, ce sera au tour d'Alexandra Pizzagali de fouler les planches devant le public. Rencontre avec le directeur associé du Théâtre à l'Ouest, Alexandre Lucas, qui a ouvert les lieux mercredi 19 mai, avec son associé Loïc Bonnet.

D'où vient ce nom curieux "Mokiri" ?

À l'origine, le Mokiri vient d'un établissement à Paris, dans le 20e arrondissement. C'est l'équipe du Moki qui a commencé, avec mon frère Tristan Lucas, humoriste. Le principe est d'inviter des humoristes, avec à chaque fois de nouvelles blagues. Il y a pas mal de tests. Mon frère est caennais d'origine, il a proposé ce festival au El Camino, bar caennais, et c'est ainsi que le Mokiri se tenait tous les deux mois. Harold Barbé, le local de l'humour était d'ailleurs souvent invité.

Comment choisissez-vous les artistes ?

Mon associé Loïc Bonnet a déjà un pied dans le milieu. Il est directeur du Théâtre à l'Ouest de Rouen depuis maintenant quatre ans et demi. On est complémentaires car j'ai, de par mon expérience, un ancrage local important. Nous avons reporté la programmation initiale, avec la jauge de 35 % qui nous restreint à 70 places, au lieu de 190. Ici, on propose de découvrir Alexis Le Rossignol vendredi 28 mai à 19 heures, il est par ailleurs chroniqueur à France Inter. Alexandra Pizzagali, elle, jouera son spectacle entier samedi 29 mai à 17 heures. Tristan Lucas, initialement prévu lors de ce festival, a joué jeudi 20 mai dernier. C'était le second à monter sur scène, après l'inauguration du théâtre mercredi 19 mai, par Harold Barbé.

Y aura-t-il d'autres "Mokiri" à l'avenir ?

Oui ! On souhaite mettre en place ce festival de façon régulière. On va organiser ça progressivement. On prévoit déjà une autre édition, en septembre prochain. Ce sera une soirée spéciale pour l'inauguration, qui aurait dû se tenir le 3 février.

Pour le moment, comment se passe le lancement du Théâtre à l'Ouest ?

Très bien. Les premières soirées, avec notamment Harold Barbé et Tristan Lucas, nous étions complets. Au niveau de la billetterie, il est clair que les spectateurs répondent présent. On a du monde de Caen, mais pas que. Nous avons une programmation prévue jusqu'au mois d'avril 2022.

Pratique. Le Festival d'humour Mokiri se tiendra vendredi 28 mai à 19 heures, avec Alexis Le Rossignol, et samedi 29 mai à 17 heures, avec Alexandra Pizzagali, au Théâtre à l'Ouest, 8 quai Vendeuvre à Caen. Réservations et informations : theatrealouest-caen.fr.