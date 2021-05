Rouen. Les derniers progrès des appareils auditifs

La vraie révolution dans le domaine des appareils auditifs a été le passage de l'analogique au numérique. Permettant de les connecter entre eux dans les deux oreilles pour des compensations ou les rendant capables d'analyser l'environnement pour améliorer la compréhension de l'usager, l'intelligence artificielle n'a cessé de progresser pour se rapprocher de l'oreille humaine. "L'appareil est capable de savoir si vous êtes debout ou allongé, il sait si vous êtes en voiture et peut même dire si vous êtes conducteur ou passager et adapter ses réglages en fonction", décrit Victor Dardenne, audioprothésiste pour Sonance audition à Rouen.

De la mesure In Vivo

Lui propose dans ses cabinets de la mesure In Vivo, le nec plus ultra du sur-mesure. Le principe : utiliser une sonde microphonique au plus près du tympan de la personne pour "mesurer la cavité de résonance de son conduit auditif". Car ce conduit est différent pour chacun. Les paramètres de l'appareil sont ensuite adaptés en fonction pour un confort d'écoute optimal. Parmi les dernières nouveautés, certaines concernent le design, avec des appareils plus fin, "façon monture de lunettes à l'arrière de l'oreille", d'autres sont tellement miniaturisés qu'ils deviennent quasi-invisibles. D'autres encore misent sur le style avec des oreillettes à l'apparence très proches des écouteurs sans fil de grandes marques, et présentent les mêmes avantages, comme le fait d'être rechargeables pour ne pas avoir à changer la pile. Enfin, les appareils auditifs récents sont quasi tous équipés du Bluetooth. De quoi avoir accès à toutes les fonctions d'un casque audio classique : musique, connexion à la télévision via un boîtier spécial… "Le son Dolby du réalisateur en prenant en compte la correction, c'est absolument génial !"