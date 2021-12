Un duo normand très jazzy au Chat vert

Ils sont Normands, amis et forment un duo de jazz qui s’affirme à chaque concert. Jean-Marc Quillet et Emmanuel Thiry créent leur musique à l’aide d’une contrebasse et d’un vibraphone. Deux sonorités qui rendent le mélomane curieux et attentif. Un jeu sonore subtile au rythme jazzy pour des morceaux courts qui bousculent les fans de jazz habitués à d’interminables solos. Et ça plaît !

Katramit Duet, jeudi 3 mai, à 21h, au Chat Vert, rue de l’Ancienne prison, Rouen. Entrée libre.

Tél. 09.81.95.11.58.