Duo de pianos pour férus de jazz

Ce sont deux pianistes hors du commun qu’a invité le Hot Club de Rouen. Les talents de Bernd Lhotzky et Chris Hopkins sont en effet connus dans les milieux du jazz. Que ce soit en solo ou en duo, ils reprendront des mélodies prises de leur CD “Tandem” ainsi que quelques nouveautés.

Pratique. Duo de Pianos, mardi 5 avril, 20h30 au Centre culturel Le Casino, Bonsecours. Tarifs. 10 €, écoles de musique et moins de 18 ans : 5 €, gratuit pour les demandeurs d’emploi. Rens. et Résa : 02 32 86 52 00.