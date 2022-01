Régionales 2021. Nathalie Goulet dément tout soutien à la liste de Stéphanie Kerbarh

Des ex-colistiers de Nathalie Goulet, qui n'a finalement pas déposé de liste pour les élections régionales des 20 et 27 juin, se retrouvent sur la liste dissidente LREM de Stéphanie Kerbarh. Vendredi 21 mai, Nathalie Goulet explique qu'il n'y a eu "aucun accord avec cette liste et encore moins de soutien de ma part. Mes colistiers ont été libérés de leur engagement, leur présence sur la liste LREM dissidente est leur liberté. Elle n'engage ni l'UDI, ni moi, cela doit être clair et net."