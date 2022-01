Montivilliers. Au cinéma, les spectateurs au rendez-vous malgré les jauges réduites

"Ça fait plaisir de voir des sourires derrière les masques !" Morgane Burel, nouvelle responsable du cinéma Les Arts de Montivilliers, a accueilli ses tout premiers spectateurs, mercredi 19 mai, après de longs mois de fermeture forcée. "Avec la jauge fixée à 35 %, certaines séances de l'après-midi sont presque complètes."

Le film d'animation Tom et Jerry a notamment attiré des familles. Isabelle y a amené ses deux petits-fils : "D'habitude, je viens au cinéma une fois par semaine. Le grand écran, les effets spéciaux, le son… Ce n'est pas pareil que devant la télé !", assure-t-elle.

Pas de confiseries en salle

Un peu plus loin, une bande de cousins habitués, eux aussi, des salles obscures, estiment que "cela fait un peu bizarre de ne pas pouvoir manger de pop-corn". Le protocole sanitaire pour cette réouverture interdit en effet la consommation de nourriture et de boissons en salle. Mais il est possible d'acheter un cornet à manger à la maison, après le film. Pour cette reprise, il est conseillé de réserver les places à l'avance, en raison de la jauge réduite.