Cherbourg-en-Cotentin. Réouverture des cinémas : les spectateurs au rendez-vous

Les spectateurs ont retrouvé les salles obscures avec joie mercredi 19 mai, après plus de 200 jours de fermeture. À la sortie de la première séance au cinéma CGR, à Cherbourg, chacun y va de son commentaire : "Exceptionnel, Dupontel impossible à copier", s'exclame Bernard Goyau, cinéphile venu de Portbail exprès pour voir le long-métrage Adieu les cons, avec sa femme Annie. "Quand ça rouvre, faut foncer !", défend celle qui se décrit comme une "mauvaise téléspectatrice". Certains rattrapent même leur retard, à l'image de Pierre Picot, qui commençait à tourner en rond dans son salon : "Je vais voir Mandibules et Le dernier voyage. Ce qui me manquait au cinéma, c'était du renouveau." Une expérience incomparable avec le petit écran témoigne Ambre Anagnostides : "L'ambiance, être dans une grande salle, un grand écran, un son incroyable, ça fait vraiment du bien de revivre ce genre de choses."

Le public était au rendez-vous selon Frédéric Mouchel, directeur du CGR : "On a eu beaucoup plus de monde que d'habitude, notamment au niveau des réservations."

Un retour peu à peu à la normale, même si une jauge de 35 % doit encore être respectée dans les salles obscures jusqu'au 9 juin.