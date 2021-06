[Photos] Orne. Zone naturelle sensible, le marais du Grand-Hazé est un réservoir de vie !

Constitué de roselières et de tourbières, limité au sud par le ruisseau de la source Philippe et au nord par le val de Breuil, le marais offre un cadre de vie idéal à de nombreuses espèces.

Zone préservée

Classé "Espace naturel sensible" au début des années 90, le marais du Grand-Hazé est préservé grâce à l'action conjuguée du Conseil départemental, des communes, des riverains, mais aussi d'associations locales. Introduits en 1994, des bovins Highlands et des chevaux camarguais, qui sont des races rustiques particulièrement résistantes, contribuent à l'entretien de 35 hectares de prairies humides. Dans ce marais, vivent des espèces aussi remarquables que le flûteau nageant, un végétal amphibie ou la drosera intermedia, une plante carnivore. Le marais est également lieu de migration et de nidification, il accueille 170 espèces différentes d'oiseaux. Près de 80 couples de hérons cendrés ou garde-bœufs y ont élu domicile, mais c'est aussi une halte pour un rapace migrateur, le balbuzard pêcheur, et le lieu de vie du Bruant des roseaux.

À découvrir

En plus du Sentier du Breuil qui commence au parking de Briouze (2 km aller-retour), deux nouveaux sentiers sur pilotis viennent d'être inaugurés au départ de Bellou-en-Houlme. Ces sentiers offrent des points de vue exceptionnels et permettent d'observer en toute discrétion les habitants du marais. Cet été, des animations familiales seront programmées pour permettre aux curieux de mieux connaître les richesses de ce site exceptionnel.

Pratique. Marais du Grand-Hazé à Briouze. Infos sur orne.fr/espaces-naturels-sensibles/le-marais-du-grand-haze