Rouen. Un petit tour à la Galerie des arts du feu ?

La Galerie des arts du feu installée à l'aître Saint-Maclou promeut les métiers d'art. Son directeur, Éric Quentin, nous dévoile le programme.

Que peut-on découvrir à la galerie ?

La galerie s'étend dans les ailes Nord et Est de l'aître Saint-Maclou. Notre objectif est d'y présenter les arts du feu dans toute leur richesse et leur diversité. Nous avons inauguré un centre ludo-pédagogique en octobre dernier. Les curieux peuvent y découvrir les différents usages de l'argile, les origines et les usages de la céramique grâce à une visite immersive et un livret de visite mis à disposition des enfants. D'autre part, nous avons mis en place une exposition permanente qui rassemble des nombreuses œuvres de céramistes et une exposition temporaire sur le thème des créatures fantastiques. À la galerie, on peut aussi voir des céramistes en train de travailler et échanger avec elles, mais aussi participer à des cours pour s'initier au modelage ou se procurer des pièces uniques à la boutique.

Qui sont les céramistes en résidence ?

Depuis notre ouverture, nous nous sommes engagés à soutenir de jeunes céramistes en proposant à deux artisans une convention d'un an minimum. Nous leur donnons les moyens de créer dans les meilleures conditions possibles grâce à notre mécène, Le Crédit Agricole, qui a financé le matériel : fours, tours, etc. C'est donc un atelier complet que nous leur mettons à disposition. En échange, ces céramistes s'engagent à animer des cours chaque semaine, destinés au grand public. En fait, nous avons récemment étoffé notre programme d'activité avec une grande diversité de cours de loisirs, de stages de perfectionnement et d'ateliers pratiques qui permettent de découvrir les techniques de la céramique et des arts du fer. Nos céramistes se tiennent également à la disposition des visiteurs pour parler de leur métier. Il y a toujours au moins une céramiste présente à l'atelier. Voir les œuvres en cours de création et échanger avec les artisans est une vraie plus-value pour les visiteurs !

Comment sont sélectionnées les œuvres présentées ?

Nous avons aménagé un espace d'exposition permanente dans lequel nous présentons des pièces uniques d'une soixantaine d'artisans d'arts. Ces maîtres céramistes ont été sélectionnés selon plusieurs critères : ce sont des professionnels des métiers d'arts et ils ont été remarqués pour leur créativité. Enfin, nous avons pour ambition d'intéresser tous les publics et de montrer la diversité des pratiques et des formes. Nous venons pour cela d'inaugurer une nouvelle exposition sur les animaux fantastiques et, cet été, nous prévoyons déjà une autre exposition inspirée par les formes végétales.

Pratique. Ouvert le mardi (14h-18h) et du mercredi au dimanche (10h-18h), à l'aître Saint-Maclou à Rouen. 0 à 4,5 pour le centre ludo-pédagogique, exposition gratuite. galeriedesartsdufeu.fr