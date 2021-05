Le Havre. Clients et restaurateurs se retrouvent :  "l'humain nous a manqué"

Asperges croquantes, fruits rouges... À la BDH du Havre, la carte a des allures printanières, mercredi 19 mai, pour la tant attendue réouverture des terrasses de restaurants, après plus de 200 jours de privation. Finis les mets d'automne pour Thomas Pereira, second de cuisine, pas fâché de concocter autre chose que les plats à emporter : "on préfère dresser sur assiette, au moins il n'y a que vingt mètres à parcourir entre nous et le client !". Le patron, Romain Crevel, salue le retour de "la joie de vivre à la française", malgré une jambe dans le plâtre qui le tient encore un peu éloigné du coup de feu. "On a aussi un rôle de confidents, quand on a des habitués. L'humain avec un grand H nous a manqué" poursuit le restaurateur, qui a malgré tout profité de la fermeture forcée pour faire des travaux au sein de ses deux établissements. Son souhait, pour cette réouverture ? "Qu'il fasse beau ! La météo est vraiment notre bête noire pour les trois prochaines semaines". Une incertitude qui n'empêche pas d'afficher déjà quasiment complet pour cette semaine.