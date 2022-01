A l'occasion de la sortie de l'album de la chanteuse Olivia Rodrigo "Sour" ce vendredi 21 mai, gagnez tous les jours votre enceinte SONOS ONE SL, l'enceinte intelligente, compacte et puissante, avec contrôle vocal intégré plus l'album d'Olivia Rodrigo (220 €).

Pour vous inscrire, envoyez TO par SMS au 7 11 12 (2x65cts + prix d'un SMS). Tirage au sort du mardi 25 au vendredi 28 mai, entre 8 h 30 et 9 h.