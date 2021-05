Caen. Confort et high-tech, le vélo électrique se modernise

Il est devenu incontournable pour se déplacer : le vélo électrique. Idéal en ville pour rallier son domicile à son lieu de travail, ce système de déplacement est également très apprécié pour se balader et profiter du plein air. Du côté des nouveautés de cette année : "un nouveau moteur Bosch plus puissant, idéal pour les vélos cargo, si on transporte deux à trois enfants, ça fait un peu de poids, donc c'est bien d'avoir une bonne motorisation", indique Alexandre Gagnepain, responsable atelier à Electrobike à Caen. De quoi plaire aux grands-parents qui aiment transporter leurs petits-enfants.

Des vélos confortables

L'un des critères souvent recherchés par les seniors lors de l'acquisition d'un deux-roues est le confort. De ce côté-là, il n'y a pas de problème selon le professionnel : "Les nouveautés sont déjà arrivées il y a quelques années maintenant, il n'y a rien qui va changer du tout au tout car les vélos sont déjà très aboutis." Pour donner plus de confort, il existe par exemple des pneus à gros volumes, avec des sections plus larges pour avoir un pneu sous-gonflé.

D'autres vont parfois davantage chercher le côté high-tech du cycle et là, il y a de quoi faire : "On le voit de plus en plus, affirme Alexandre Gagnepain. Les seniors prennent des consoles avec des GPS intégrés et beaucoup de menus." Aujourd'hui, si le système change peu, les interfaces elles, évoluent : "Il peut y avoir des écrans tactiles, des couleurs, ça se rapproche d'un smartphone."

Autre nouveauté, et non des moindres : l'autonomie de la batterie : "On est quand même sur un commerce qui veut amener les gens à quelque chose de plus écologique, donc on évite le jetable. Mieux c'est entretenu, plus ça durera." Vous savez ce qu'il vous reste à faire !