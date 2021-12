L'agglomération rouennaise en jaune et noir pour l'US Quevilly

Difficile de ne pas voir la boulangerie de Bernard et Sylvie Copin, au 105 de l’avenue Jean Jaurès, à Petit-Quevilly. Les commerçants ont confectionné un décor tout en chocolat rien que par amour de l’US Quevilly ! Et le résultat est à la hauteur de la ferveur populaire : une coupe grandeur nature, un ballon et même un drakkar... 100 % cacao. "Je me suis même permis de mettre deux petits ballons dans le but... lyonnais", confie le chocolatier-boulanger, qui sera au Stade de France samedi pour soutenir les Canaris.

Trente kilomètres de cars rien que pour les Canaris !

Depuis que les Canaris se sont qualifiés pour la finale de la Coupe de France qui les opposera, samedi 28 avril, à Lyon, les soutiens s’accumulent. Les véhicules de la TCAR affichent la couleur du club et le "Bravissimo !", prononcé par Laurent Fabius, président de la Crea. Au stade Lozai, certains supporters n’ont pas hésité à passer la nuit du 19 au 20 avril dehors, pour être sûrs de décrocher des places pour la finale. Et pour transporter les 8.500 supporters, la société VTNI mobilise près de 150 cars, soit une file de... 30km !