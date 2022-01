Sainte-Mère-Eglise. Des nouveautés pour la réouverture de l'Airborne Muséum

C'est aujourd'hui, mercredi 19 mai, le temps de retrouver un peu de vie d'avant, avec la réouverture des terrasses des cafés et restaurants, commerces, cinémas et des musées. Après plus de six mois de fermeture, l'Airborne Muséum de Sainte-Mère-Église va pouvoir de nouveau accueillir des visiteurs, mais en respectant un certain nombre de contraintes sanitaires.

Magalie Mallet dirige ce musée dédié aux troupes aéroportées de la seconde Guerre Mondiale.

Pendant cette période de fermeture les travaux de rénovation du bâtiment C 47 ont été lancés, ils s'achèveront à l'automne prochain. La scénographie a quant à elle été revue et de nouveaux thèmes sont venus enrichir le hall du bâtiment dédié à l'opération Neptune.

L'Airborne Muséum propose aussi une exposition, qui n'a été que très temporaire à cause du confinement et qui est prolongée : elle nous plonge dans la propagande via des affiches emblématiques de la Seconde Guerre mondiale.

L'Airborne Muséum avait accueilli en 2019 plus de 250 000 visiteurs, c'est le second site le plus visité dans la Manche après l'abbaye du Mont Saint-Michel.