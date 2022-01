Handball. La JS Cherbourg en route pour les play-offs face à Massy

En 4e position du classement général de Proligue, la JS Cherbourg a été qualifiée pour les play-offs, tout comme Nancy (3e), Massy (5e) et Dijon (6e). Les favoris, Saran (1er) et Pontault-Combault (2e) sont dores et déjà qualifiés pour le dernier carré. Parmi elles, une équipe montera en Lidl Starligue, la division supérieure.

Pour son match aller, les Mauves jouent à Massy mercredi 19 mai à 18 heures. Mais même si sur le papier, la JS semble avoir l'avantage, rien n'est joué, rappelle l'entraîneur Frédéric Bougeant : "Il va y avoir une confrontation terrible entre Massy, qui a une des meilleures défenses du championnat, et Cherbourg, qui est capable parfois de faire partie des meilleures équipes en attaque. Je pense que ça va être deux matchs extrêmement engagés avec peu d'écart."

Le match retour Cherbourg-Massy aura lieu ce samedi 22 mai, à 18 heures, à Chantereyne, sous les applaudissements des spectateurs, autorisés de nouveau à venir à partir du mercredi 19 mai, avec une jauge à 35 %.

"Le public est un paramètre super important, la saison a été très dure pour nous, avec ce huis clos et ces changements de planning, donc c'est une belle récompense de partager ces matchs avec les gens", se réjouit le coach.