A Canteleu, la métamorphose de Bapeaume s’accélère

La salle Marie et Pierre Curie, d’une superficie de 276,5m2, a été inaugurée le 16 avril à Bapeaume. Elle accueille désormais les activités des associations de quartier et les soirées organisées par les habitants.

Après l’arrivée de deux nouveaux équipements en 2010 et 2011, l’école et l’accueil petite enfance, ce quartier de Canteleu dispose donc désormais d’une salle polyvalente. Coût des travaux : 970.000€. Ces multiples aménagements ont pour but de faire renaître ce quartier, miné par la désindustrialisation.