Caen. Covid-19 : un centre de dépistage installé sur l'esplanade du Mémorial

Le laboratoire Cerballiance installe ce mercredi 19 mai un nouveau centre de dépistage de 70 m2 sur l'esplanade du Mémorial de Caen, au 18 rue des Roquemonts. "Un espace qui pourra accueillir jusqu'à 600 personnes", indique le laboratoire. Ce nouveau lieu remplace le centre initialement déployé au sein de l'Hôpital Saint-Martin. Pour fluidifier l'enregistrement des patients, quatre postes de secrétariat et six espaces dédiés aux prélèvements ont été mis en place, afin d'accueillir plus de personnes qu'auparavant. Le nouveau centre de dépistage ouvre ses portes du lundi au dimanche, de 8 heures à 19 h 30, et sera uniquement dédié au dépistage. L'accueil des patients se fait sans rendez-vous. Plus d'informations au 02 31 43 35 30.