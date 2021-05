Rouen. Condamné pour agressions sexuelles, un entraîneur des Dragons licencié

Les Dragons de Rouen ont annoncé le mardi 18 mai le licenciement de leur entraîneur des gardiens, Romain Farruggia, condamné fin avril pour des agressions sexuelles sur mineures. Des faits antérieurs à son embauche en Normandie. "Informé il y a quelques jours de la condamnation judiciaire de l'un de ses salariés (...), le Rouen Hockey Elite a décidé de prononcer le licenciement pour faute grave de M. Farruggia", écrit le club dans un communiqué.

Une affaire qui remonte à 2015

Romain Farruggia a été condamné le 30 avril en correctionnelle à Chambéry pour "agressions sexuelles" sur deux mineures "par personne abusant de l'autorité que lui confère sa fonction", des faits commis en Savoie en 2015. Le désormais ex-entraîneur du RHE 76 a ainsi écopé de 18 mois d'emprisonnement avec un sursis total et de l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs pour une durée de cinq ans.

Il est également automatiquement inscrit au fichier judiciaire des auteurs d'infractions sexuelles.

Le RHE 76 "réaffirme le devoir d'exemplarité qui s'impose à ses membres et en particulier à ses salariés" et "souhaite réitérer son message de soutien aux victimes et leur témoigner sa compassion". Depuis plusieurs années, Romain Farruggia était par ailleurs le président du Fonds de dotation des Dragons, un organisme à but caritatif qui récolte notamment de l'argent pour soutenir la recherche médicale.

L'enquête concernant M. Farruggia avait démarré bien avant que Sarah Abitbol et d'autres anciennes patineuses ne brisent, début 2020, le silence sur les violences sexuelles dans le monde du sport. Les témoignages se sont depuis multipliés dans différentes disciplines : football, équitation, escalade, ski, athlétisme ou judo.

Avec AFP