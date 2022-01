Seine-Maritime. Disparition inquiétante d'un adolescent de 15 ans depuis le 10 mai

Il n'a plus donné de signe de vie à sa famille depuis qu'il a fugué de son domicile, à Canteleu, dans la soirée du lundi 10 mai. Une semaine plus tard, la police nationale lance un appel à témoins pour retrouver le jeune Thomas Duval, âgé de 15 ans.

Recherché par ses proches et la police

Selon la description fournie par la gendarmerie, l'adolescent mesure 1,65 m, il est de corpulence normale et il porte des cheveux bruns et courts. Dans un appel relayé sur les réseaux sociaux, sa famille précise qu'il serait susceptible de porter "un long manteau noir un peu grand pour lui et un sweat à capuche".

Toute personne ayant des renseignements permettant de retrouver Thomas Duval peut contacter le groupe d'appui judiciaire de Rouen, au 02 32 81 25 94.