Sud-Manche. Elles ont décroché le portrait du Président : deux militantes devant la justice

Deux militantes écologistes comparaissent, mardi 18 mai, devant le tribunal judiciaire de Coutances. Le 11 mars 2020, Stéphanie Lenoël et Lucie Auvray avaient répondu à l'appel lancé par le collectif Actions Non Violente COP 21 en décrochant le portrait du président de la République, Emmanuel Macron, installé dans la mairie de La Haye-Pesnel. Un geste symbolique pour dénoncer "l'inaction du gouvernement en matière d'environnement". Depuis, les deux militantes sont poursuivies pour vol en réunion. Elles plaident la désobéissance civique délibérée. Les deux prévenues risquent jusqu'à 75 000 € d'amende et cinq ans d'emprisonnement. Un rassemblement de soutien aura lieu devant le tribunal en marge de l'audience.