Podcast. Un officier du service de renseignement français face au KGB

Officier traitant de 1977 à 1995 au sein de la DGSE (direction générale de la Sécurité extérieure), François Waroux n'est pas une tête brulée et n'aime pas le terme " espion ". En tant que spécialiste de l'espionnage industriel et du renseignement politique, il a été en mission sous couverture et sous légende aux Etats-Unis, en Ethiopie, au Sénégal, en Tunisie ou encore au Pakistan.

Manipulation et mensonge

Après une autobiographie en 2017 " James Bond n'existe pas ", il participe à une confrontation de souvenirs, d'expériences et de méthodes avec un ancien espion russe, Sergueï Jirnov, dans " KGB – DGSE, 2 espions face à face ". Deux anciens des services secrets qui ont fait de la manipulation et du mensonge leur métier, au service de l'Etat.

L'ancien officier des services français répète souvent cette affirmation : " si l'on a des problèmes de moralité, il faut changer de métier ".

C'est la première fois que deux anciens officiers supérieurs des services de renseignement extérieur français et soviétiques, anciens ennemis, confrontent les réalités de leur métier.

Ecoutez notre entretien avec François Waroux, ancien officier de la DGSE :

KGB-DGSE, 2 espions face à face, 208 pages (Mareuil Editions). 19 euros - DR