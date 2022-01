Caen. Le bras de fer continue entre les boîtes de nuit et le gouvernement

Leurs établissements demeurant fermés, les gérants de boîtes de nuit ont alors décidé, lors d'une réunion à Caen lundi 17 mai, d'utiliser les réseaux sociaux pour se faire entendre. Ils prévoient de publier qui des députés de la Région a voté pour ou contre la réouverture des discothèques.

Sentiment d'injustice

"Les jeunes comprendront pourquoi on les a bridés pendant un an", dit Matthieu Lebrun, porte-parole des discothèques en Normandie. Un profond sentiment d'injustice règne face à la réouverture des salles des fêtes par exemple. "Mon rêve se transforme en cauchemar, on ne comprend pas ce qu'il se passe, lâche Jean-Baptiste Jautée, gérant du club Le 32. J'ai revendu des biens personnels pour pouvoir subvenir aux besoins de l'établissement."

Écoutez notre reportage :