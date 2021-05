Bagnoles-de-l'Orne. Faites vos jeux… Les casinos se préparent à rouvrir

Le casino de Bagnoles-de-l'Orne va rouvrir ses portes mercredi 19 mai, après plus de six mois de fermeture en raison de la pandémie de Covid-19. Il reste désormais peu de temps à Emmanuel Boisgontier, directeur de l'établissement, pour s'assurer que toutes les machines à sous fonctionnent. Cela fait quelques jours qu'avec ses employés, il redémarre les appareils un à un pour faire des vérifications. "Il faut être sûr que tout fonctionne, on fait des vérifications et du dépoussiérage", explique l'homme aux commandes de l'affaire depuis six ans.

Le seul casino de l'Orne possède 150 machines à sous et 23 jeux de table version électronique, de quoi occuper les futurs clients.

Emmanuel Boisgontier, directeur du casino de Bagnoles-de-l'Orne. -

Tous les salariés ne reprendront pas l'aventure dès ce mercredi 19 mai : "Certains resteront en chômage partiel", confie Emmanuel Boisgontier. Contrairement aux machines à sous, les tables de jeux classiques resteront vides jusqu'au 9 juin prochain. "Cela représente une dizaine d'employés", précise le directeur.

La réouverture se fait de manière progressive. Avec une jauge d'accueil réduite à 35 %, ce ne sera pas noir de monde dans les salles de jeux et, pour le directeur, cette limitation "n'est pas très contraignante". Déjà lors de la première fermeture, la décision de ne laisser entrer que 250 personnes pour les 960 places disponibles avait été prise. Malgré ce nombre restreint, Emmanuel Boisgontier se dit "impatient" de rouvrir. "Nous sommes un établissement de vie, on a hâte de recevoir nos clients", glisse-t-il.