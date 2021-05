Cinéma. Les films français à ne pas rater à la réouverture des salles le 19 mai

Après la fermeture des cinémas, au moins 450 œuvres sont prêtes à être diffusées : un véritable casse-tête pour les programmateurs qui ont l'embarras du choix. Parmi tous les films prêts à sortir, voici les principales affiches à ne pas manquer.

• Adieu les cons (Albert Dupontel) : le film récompensé aux César revient sur le grand écran. Adieu les cons était initialement sorti peu de temps avant le deuxième confinement. Le 19 mai marquera la reprise de sa diffusion, un film coup de poing et touchant qui met en scène une Virginie Efira étincelante aux côtés du talent d'acteur et de réalisateur d'Albert Dupontel.

• Envole-moi (Christophe Barratier) : le réalisateur du film Les Choristes revient en 2021 avec une nouvelle comédie dramatique. Cette fois-ci, retrouvez Victor Belmondo, petit-fils de l'acteur mythique Jean-Paul Bemondo, incarner un personnage en décadence qui va apprendre à connaître Marcus, un jeune garçon de 12 ans polyhandicapé. Un film fort qui raconte une amitié bouleversante.

• Mandibules (Quentin Dupieux) : très attendu après le succès de ses deux derniers films Au Poste ! et Le Daim (avec Jean Dujardin), Mandibules révèle tout le talent d'Adèle Exarchopoulos dans un rôle absurde accompagné du duo du Palmashow, David Marsais et Grégoire Ludig (déjà présent dans Au Poste !) qui se retrouvent sans explication en possession… d'une mouche géante. Un film loufoque qui ne déroge pas à l'univers décalé de Quentin Dupieux.

• L'Étreinte (Ludovic Bergery) : acteur, réalisateur et scénariste, Ludovic Bergery propose un film dramatique porté par Emmanuelle Béart aux côtés de Vincent Dedienne et Tibo Vandenborre. L'œuvre suit la reconstruction mouvementée de la nouvelle vie de Margaux (Emmanuelle Béart) après la perte de son mari.

• Le Dernier Voyage (Romain Quirot) : premier long-métrage de Romain Quirot, Le Dernier voyage est un film de science-fiction à la française qui mérite toute notre attention. L'astronaute Paul W.R, portée par l'acteur Hugo Becker (personnage central de la série Au Service de la France), est le dernier espoir de l'humanité : alors qu'une lune rouge, surexploitée par l'Homme, fonce droit sur Terre, Paul W.R refuse la mission et disparaît mystérieusement. Avec Jean Reno, Philippe Katerine et Paul Hamy, ce SF palpitant à la française peut être une très belle surprise.

• ADN (Maïwenn) : le film était sorti en octobre 2020, juste avant le deuxième confinement. Le 19 mai, le film sera de nouveau dans les salles. Dans ADN, Maïwenn offre une réflexion intimiste sur le rapport au deuil et à l'identité. Pour Neige, incarnée par Maïwenn, tout s'effondre au moment de la mort de son grand-père. Une tempête familiale qui va pousser Neige à découvrir son soi profond et à partir à la découverte de ses origines familiales. Ces dernières années, l'actrice-réalisatrice a marqué le cinéma à travers des œuvres poignantes comme Polisse et Mon Roi.