Basket. Le Rouen MB doit sauver sa fin de saison

La saison 2020-2021 n'est pas un long fleuve tranquille pour le Rouen Métropole Basket. Comme un symbole, les Rouennais connaissent un mois de mai compliqué, avec déjà trois défaites contre Fos-sur-Mer, Vichy-Clermont et Nantes. Une spirale négative que les joueurs d'Alexandre Ménard tenteront d'enrailler le vendredi 21 mai à partir de 20 heures, sur le parquet d'Antibes, lors d'un match en retard.

Le RMB sans réelle ambition

Un adversaire qui, après six défaites consécutives, s'est enfin imposé lors de son dernier match face à Saint-Chamond sur le score de 88-79 et qui est également mal en point au classement. Avec un bilan de 11 victoires pour 13 défaites, les Normands sont descendus au classement et se retrouvent à la 14e place pendant que leur futur adversaire se trouve 16e. Relativement à l'abri d'une relégation mais aussi sans réelle ambition, alors que cette saison rythmée par la crise sanitaire se terminera sans play-offs, les Rouennais devront au moins mettre à profit les neuf journées restantes pour soigner leur sortie et, pourquoi pas, préparer la saison prochaine.