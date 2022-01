Calvados. Des figurants recherchés pour jouer aux côtés de Léa Seydoux

Que diriez-vous de passer une journée aux côtés de l'actrice Léa Seydoux ? C'est possible sur une plage du Calvados ! La société de production "Les Films Pélléas" recherche en urgence des figurants de plus de 18 ans pour jouer dans un film tourné sur la plage d'Omaha Beach, le 5 juillet prochain, avec Léa Seydoux. Il s'agit du film Un beau matin réalisé par Mia Hansen Love. Les figurants devront jouer une scène de commémoration. La production indique qu'elle recherche aussi des personnes âgées pour jouer des vétérans en fauteuils roulants. Pour postuler, il suffit d'envoyer au plus vite un mail à omahabeachseq@gmail.com avec vos nom, prénom, âge, numéro de téléphone et plusieurs photos. Cachet : 105 € brut.