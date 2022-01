En questions. Luna Stone : "On a une grosse envie de remonter sur scène, le public nous manque"

Léa Aubert, chanteuse, et Mathieu Bréant, guitariste du groupe.

Comment est né votre duo Luna Stone ?

"Notre rencontre s'est faite par hasard, au détour d'une soirée d'un match de Ligue 1 entre Caen et Monaco du côté du stade d'Ornano. C'était en novembre 2018. Quelque temps plus tard, lors d'une soirée avec des amis, un duo s'est improvisé, le déclic a été instantané."

Comment s'est déroulé le clip

Pop et Lunaire dans ce contexte de crise sanitaire ?

"Tout d'abord, ce titre a été composé par François Welgryn, qui a écrit des titres pour Amel Bent ou encore Kendji. Concernant le clip, on a une grande liberté, on a travaillé le script avec Léa. Nous voulions tourner notre clip à Caen, mais après avoir discuté avec l'équipe qui nous manage, étant sur Paris, il a été tourné à Paris : une partie en extérieure et une autre en studio. On s'est adaptés. Nous partions tôt le matin et on revenait tard sur Caen. Nous nous sommes adaptés à la situation. De plus, le clip devait sortir au printemps, au mois de mars, il est finalement sorti le 1er mai."

Quels sont vos futurs projets ?

"La grosse envie est de remonter sur scène, le contact avec le public nous manque. Actuellement, ce n'est que du virtuel, la perception est différente, malheureusement. On espère rejouer dans des festivals et des premières parties. Des dates sont annoncées, nous sommes dans l'attente."

Un nouveau single est-il prévu dans les prochains mois ?

"Une reprise d'un groupe est prévue cet été. Le style sera différent, un style des années 80. Ce sera une belle surprise."