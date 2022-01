Caen. Réouverture des commerces : "Il faut être attractif pour écouler nos stocks"

Ils voient le bout du tunnel. Fermés depuis le 3 avril en raison de la situation sanitaire, tous les commerces rouvrent dès mercredi 19 mai. Mais ce retour à la normale n'est pas sans conditions. Dans un premier temps, il faudra respecter un minimum de 8 m2 par client. Pour les commerces qui font moins de 8 m2 de superficie, un seul client pourra entrer à la fois.

Une réouverture en fanfare

Les commerçants sont prêts et s'activent pour mettre en place la collection d'été, les nouvelles vitrines et gérer les stocks, comme l'explique Sylvain Buraud, gérant des Galeries Lafayette dans le centre-ville de Caen. "On a des niveaux de stocks importants, donc il faut être attractif pour les écouler avant la fin de la saison qui arrive en juillet/août."

Sylvain Buraud, directeur des Galeries Lafayette Impossible de lire le son.

Pour cela, les Galeries optent pour une réouverture en grande pompe. "On prévoit une réouverture tonitruante avec de la décoration accueillante, des animations, des jeux concours et des promotions", sourit le gérant. Il faudra être au rendez-vous pour dénicher la robe ou le débardeur à moitié prix, peut-être…