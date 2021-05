Caen. "Avoir pignon sur rue", "trier sur le volet"… Visite autour des mots

"Avoir pignon sur rue", "trier sur le volet"… Autant d'expressions dont on ne connaît pas toujours le sens ou la signification et pourtant, depuis la fondation de la ville au XIe siècle, les rues de Caen regorgent de mots et d'expressions en tous genres. Coline Goret, de Normandie à la Loupe, qui organise des visites, enquêtes et autres animations, propose une visite pour tout savoir sur leurs histoires et sur les secrets qu'elles abritent parfois. La guide traverse les rues de Caen pour une visite commentée, le jeudi 20 mai de 14 heures à 15 h 30. Les places étant limitées, la réservation est indispensable auprès de l'office de tourisme, par téléphone au 02 31 27 14 14 ou par mail à info@caenlamer-tourisme.fr