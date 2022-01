Seine-Maritime. Le département rouvre tous ses musées dès le 19 mai

La réouverture des lieux culturels sera possible dès le 19 mai prochain. Les sites et musées départementaux de Seine-Maritime sont prêts pour accueillir les visiteurs dans le cadre d'un protocole sanitaire renforcé pour découvrir entre autres la programmation Flaubert. La réouverture se fera donc bien le 19 mai. Dans le département, l'année 2021 est marquée par la commémoration du bicentenaire de la naissance de Gustave Flaubert avec une programmation riche et variée.

Madame rêve en Bovary - exposition "hors les murs" du Musée des Traditions et Arts Normand - Château de Martainville

Le Musée des Traditions et Arts Normands, riche de ses collections, présente hors les murs, l'exposition Madame rêve en Bovary dans deux lieux emblématiques, la Maison Marrou et l'Opéra de Rouen. La scénographie de Jean Oddes, combinée à une application numérique téléchargeable sur place, entraîne le visiteur dans un parcours immersif. Cette interprétation contemporaine de l'œuvre de Gustave Flaubert nous emmène dans les pas d'Emma Bovary.

Visiter Pompéi – Claudio Sabatino sur les pas de Gustave Flaubert, à l'abbaye de Jumièges

Dans son Voyage en Orient, Gustave Flaubert consacre plusieurs pages à la visite de Pompéi qu'il effectue en 1851. Avec la série photographique de Claudio Sabatino réalisée en ce début de XXIe siècle, s'installe un dialogue entre le Pompéi du siècle flaubertien et le site visible aujourd'hui. L'écho avec les ruines majestueuses de l'abbaye de Jumièges est évident.

Voyage(s) en Orient – voyages de Normands au XIXe siècle, au musée Victor Hugo à Rives-en-Seine (Villequier)

Cette exposition sur le voyage en Orient au XIXe siècle est l'occasion de suivre les réflexions et les rêveries de plusieurs personnalités normandes à travers leurs textes, leurs dessins et leurs correspondances. Les Vacquerie, Maxime Du Camp, Camille Saint-Saëns, et surtout Victor Hugo et Gustave Flaubert, font voyager dans "leur" Orient, les visiteurs du XXIe siècle.

Flaubert, entre ici et ailleurs, dans les jardins de l'abbaye Saint-Georges à Saint-Martin-de-Boscherville

Dans les jardins de l'abbaye Saint-Georges, Flaubert, entre ici et ailleurs est une invitation à cheminer avec Gustave Flaubert, à suivre les allers-retours du regard de l'auteur entre les paysages de ses voyages en Méditerranée ou en Bretagne et ceux de sa Normandie natale. Composée par Béatrice Saurel et Michel Racine, avec les bosquets et les parterres renouvelés par le jardinier, l'installation fait la part belle à l'association de photographies évoquant les voyages de l'auteur avec des extraits de texte et un soin particulier pour la mise en paysage de la typographie.

Loulou et cie, au parc de Clères

Les psittaciformes… Vous les connaissez sûrement sous le nom de perroquet, cacatoès ou encore perruche. Ces oiseaux tropicaux nous fascinent depuis l'Antiquité en raison de leurs couleurs chatoyantes et de leur capacité, pour certains, à imiter le langage humain. Le parc de Clères met à l'honneur ces animaux magnifiques, et malheureusement menacés, ayant inspiré un certain Flaubert…

Flaubert et l'archéologie, au théâtre romain de Lillebonne

Comment percevait-on les ruines à l'époque de Flaubert ? Que savait-on vraiment des hommes qui les avaient bâties ? C'est à cette découverte qu'invite l'exposition scientifique et thématique sur la représentation des ruines à l'époque de Flaubert. Elle permet de comprendre comment le romantisme a influencé la connaissance de l'Antiquité au XIXe siècle.