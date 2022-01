Cadeaux. Cette semaine gagnez un paddle/kayak !

Cette semaine, gagnez votre paddle transformable en kayak.

Facile à transporter et résistant au choc, ce paddle gonflable est idéal pour une petite balade sur les lacs ou en mer. Novice ou expert dans le domaine ? Ce nouveau paddle au design tendance vous donnera à coup sûr l'envie de glisser sur l'eau. Esthétique et robuste, ce paddle gonflable a en plus la particularité de pouvoir se convertir en kayak, au gré de vos envies, avec son siège détachable et sa pagaie convertible !

Paddle gonflable White Cap Hydro-Force™ :

- 305 x 84 x 12 cm

- Capacité en poids : 120 kg

- Convertible en kayak

- Planche de traction antidérapante

- Poignée pratique sur le dessus pour porter facilement le SUP

- Cordon élastique pour espace de stockage supplémentaire

- Siège détachable avec dossier et repose-pieds

- La pagaie réglable mesure 2,17 m et peut être convertie en une pagaie à deux pales

Pour vous inscrire, envoyez TENDANCE par SMS au 7 11 12 (2x65cts + prix d'un SMS). Tirage au sort vendredi 21 mai, entre 8 heures 30 et 9 h.