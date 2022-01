Alençon. Cinémas : après la réouverture le 19 mai, la difficulté du couvre-feu

Les projecteurs des cinémas vont pouvoir être rallumés la semaine prochaine, mais ils ne vont pas surchauffer. Avec le nouveau couvre-feu instauré à 21 heures dès le 19 mai, les salles ne pourront pas accueillir de clients en soirée. Selon Pascal Turgis, directeur des cinémas d'Alençon, d'Argentan, et de Flers, cette situation est un "handicap".

Le sourire est bien là, mais Pascal Turgis le sait, la réouverture va se faire lentement. "On préfère aller au cinéma à partir de 21 heures". Il est vrai que le rythme est n'est pas simple, le pic d'entrées se fait en général le soir, et la fréquentation est moindre la journée. "C'est pénalisant", avec une baisse de la fréquentation, impossible d'imaginer de grosses sorties au cinéma les prochaines semaines. "Les distributeurs ont fait le choix de décaler leurs films", explique le directeur. Il va donc falloir se contenter de voir de "petites productions avec un public plus ciblé". Mais Pascal Turgis garde espoir, "le retour à la normale devrait arriver le 30 juin", date à laquelle le couvre-feu devrait être supprimé.