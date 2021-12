Résurrection d’un mythe au Zénith de Rouen

Le 25 juin, il y aura trois ans que Michael Jackson, le roi de la pop, a quitté ce monde. Tous ses fans ont encore en tête les images chocs de cette journée. Des artistes de talents ont voulu rendre un hommage vibrant à l’étoile américaine.

Michael Jackson était déjà un mythe de son vivant. Ils sont aujourd’hui plus de 20 chanteurs et danseurs à faire revivre leur idole sur scène. A travers le spectacle "Thriller Live", le mythe "Jackson" perdure. La production a déjà attiré plus d’un million de spectateurs.

Le show existait déjà du vivant de la star, cette dernière l’ayant même soutenu publiquement. Salué par l’ensemble des critiques, même réfractaires à la pop star, "Thriller Live" est un show exceptionnel, étourdissant et prodigieux. Vivacité, rythme, cadence infernale et douceur artistique seront au rendez-vous.

Pratique. Thriller Live, le 12 mai, à 20h30, au Zénith de Rouen. Tarifs de 46 à 71€. Infos : tél. 02.32.91.92.92

(Photo BB Promotion)