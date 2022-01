Seine-Maritime. Des tablettes numériques pour les pompiers

Le dispositif e-secours se déploie sur la Seine-Maritime. Il a été présenté vendredi 7 mai à la caserne des pompiers de Cany-Barville.

Ce dispositif vise à moderniser les remontés d'informations lors des interventions. Il s'agit d'équiper les pompiers de tablettes numériques pour remplacer leurs fiches bilan papier, désormais numérisées. Ces tablettes numériques permettent une amélioration de la prise en charge des victimes en apportant plus d'efficacité dans la transmission des données. Cette dématérialisation permet également une diffusion en temps réel et simultané des informations entre le Centre opérationnel départemental d'incendie et de secours à Yvetot et le Samu, et ainsi anticiper la prise en charge de la victime, notamment à l'hôpital.

D'ici mi-juin, 131 tablettes seront déployées dans les casernes du département. L'investissement global est de 1 093 750 euros, subventionné à hauteur de 80 % par le Département de la Seine-Maritime.