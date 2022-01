Cadeau. Cyril, enseignant à Rouen remporte 426 € dans la Cagnotte Tendance Ouest

Cyril, auditeur de Rouen, en Seine-Maritime, a remporté les 426 € de la Cagnotte Tendance Ouest. Après une semaine sans gagnant, la Cagnotte s'est progressivement remplie et c'est finalement lui qui pourra s'offrir un petit week-end en famille dans les semaines à venir.

Cyril remporte 426€ avec la Cagnotte Tendance Ouest Impossible de lire le son.

Inscrivez-vous par SMS : CAGNOTTE au 7 11 12 (2 fois 65 centimes + coût d'un SMS). Tendance Ouest vous appelle tous les jours entre 8h et 8h30 et entre 17h et 17h30.