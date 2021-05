Seine-Maritime. Prévenir les entreprises cauchoises contre les risques de cyberattaques

La crise sanitaire nous a rendu dépendant à l'outil informatique, notamment les entreprises, avec la généralisation du télétravail. La défense numérique est devenue un enjeu capital quelle que soit la taille des entreprises. Caux Seine Agglo veut permettre aux sociétés privées de son territoire de tester leur sécurité. "La crise sanitaire a généré une gestion numérique pointue et une dépendance au numérique", explique Virginie Carolo-Lutrot, la présidente de l'agglomération. "Être attaqué c'est très paralysant. Il y a urgence à former les entreprises, les commerces et les artisans." Deux dispositifs, de test et d'audit, sont proposés aux entreprises. Ils sont ouverts à une vingtaine de volontaires pour chaque dispositif. L'État prend en charge 80 % de l'investissement. Les recrutements sont en cours par Caux Seine Développement.

La première action vise à tester le système informatique d'une entreprise (comme l'envoi de mails frauduleux aux salariés pour analyser leur comportement) et réaliser un diagnostic. Le coût pour une entreprise est d'environ 160 €.

La deuxième action est un travail de plus long terme. Il s'agit d'un audit des systèmes déjà mis en place par l'entreprise avec à la fin un plan d'action pour changer ses pratiques voir son matériel. Pour cinq jours d'actions, il faut prévoir un investissement de 800 €.

Ces dispositifs sont éligibles pendant deux ans.