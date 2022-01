Musique. The Voice : tout ce qu'il faut savoir sur la finale !

La finale de The Voice a lieu ce samedi 15 mai ! Les quatre finalistes de l'émission sont : Mentissa (équipe Vianney), Marghe (équipe Florent Pagny), Cyprien (équipe Amel Bent) et Jim Bauer (équipe Marc Lavoine).

À l'occasion de ce dernier épisode, vous retrouverez sur scène des artistes prestigieux tels que le groupe anglais London Grammar, Louane, Calogero, Grand Corps Malade, ou encore Kendji Girac.

Cette finale connaît une petite nouveauté : à l'issue de ces prestations, les téléspectateurs pourront voter et choisir leurs deux finalistes favoris. Ces derniers performeront alors une dernière fois sur la scène de The Voice, pour une ultime prestation, encore inédite dans l'histoire du programme !

Ainsi, les deux finalistes interpréteront un titre de leur propre composition et confronteront leurs univers musicaux au regard du public. Choisi uniquement par le public, seul l'un des deux derniers finalistes sera sacré The Voice ! Il remportera un contrat chez Universal Music et pourra enregistrer son album.

Qui sera sacré "plus belle voix de France" ? Réponse ce samedi 15 mai à partir de 21 h 05 sur TF1.