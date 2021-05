Normandie. Nathalie Goulet renonce aux régionales : "On ne peut pas jouer avec la dispersion des voix"

Première candidate déclarée pour les élections régionales de juin 2021 en Normandie, Nathalie Goulet a annoncé mardi 11 mai qu'elle jetait l'éponge : "Après des mois de campagne et une renaissance de l'UDI Normandie, j'ai décidé de ne pas présenter de liste aux régionales."

Ce communiqué confirme la rumeur qui s'amplifiait. "Le faible score dans les sondages n'en constitue pas la raison. Le joker au sortant, renforcé par les conditions difficiles de la campagne, interdisent un vrai débat d'idées. Le score très haut du Rassemblement national, dont on perçoit l'ancrage chaque jour davantage sur le terrain, et le coût d'une campagne d'un million d'euros interdit de jouer les apprentis sorciers", déclare l'ex-candidate, qui "regrette qu'une véritable opposition ouverte à Hervé Morin, dont le bilan doit être discuté, n'ait pas pu voir le jour, sans faux nez ou fausse ouverture". Et de conclure : "Avec l'UDI, nous avons préféré, pour la Normandie, l'indépendance et la clarté du positionnement politique. Nous serons présents partout sur le terrain pour les années à venir."