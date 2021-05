Calvados. Accident de la route : cinq personnes blessées 

Les sapeurs pompiers du Calvados sont intervenus ce samedi 8 mai vers 13 heures pour un accident de la circulation sur la RN 158, dans le sens Falaise-Caen près du lieu-dit le Castelet. Un homme de 34 ans, une femme de 33 ans et trois fillettes de 9 et 2 ans et 3 mois, légèrement blessés, ont été transportés à l'hôpital de Caen en urgence relative. Trois ambulances étaient présentes sur les lieux ainsi que la gendarmerie pour constater les faits. Les circonstances exactes de l'accident restent méconnues.