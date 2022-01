Seine-Maritime. Braderie, piétonnisation et animations : Rouen aide au déconfinement

La Ville de Rouen mise sur le plein air à compter du mercredi 19 mai, pour lancer la nouvelle phase du déconfinement qui verra notamment la réouverture des restaurants en terrasse et des commerces.

"Nous donnons la priorité à l'emploi local", annonce au cours d'un point presse, vendredi 7 mai, le maire de Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol. Le calendrier du déconfinement "s'impose à nous", poursuit-il en soulignant l'objectif "ambitieux" du gouvernement face à la Covid-19.

Une braderie tous les samedis

"Jusqu'au 3 juillet, tous les samedis, les commerces pourront proposer un déballage de leurs produits devant leur boutique comme pendant la braderie", annonce Sileymane Sow, adjoint au maire en charge du commerce. Des animations sont d'ores et déjà prévues, dont le retour du marché aux fleurs à la fin mai sur la place de l'Espace du palais.

"Les Terrasses du jeudi auront bien lieu dès le premier week-end de juillet, si les conditions sanitaires le permettent. Nous privilégierons à nouveau les artistes locaux cette année. Les animations de Curieux printemps et Rouen sur mer seront également de retour", déclare Nicolas Mayer-Rossignol, qui présentera également très prochainement la nouvelle Fête du fleuve, qui verra "des animations autour des ponts et des quais avec des concerts".

À noter que le week-end des fêtes de Jeanne d'Arc tombera à la fin mai et ne "permettra pas d'organiser une grande célébration" compte tenu des mesures sanitaires. La Ville de Rouen travaille à des célébrations médiévales pour le mois de juin voire juillet.

Des terrasses élargies

Pour les terrasses, plusieurs secteurs seront piétonnisés jusqu'à fin septembre, comme la rue des Boucheries Saint-Ouen et le nord-ouest de la place du Vieux-Marché.

"Les restaurateurs profiteront d'une exonération de six mois des droits de terrasse, de mai à octobre, et l'extension de leurs terrasses sera gratuite jusqu'à la fin octobre", ajoute Sileymane Sow, en précisant que seulement 35 % des cafés et restaurants possèdent une terrasse à Rouen. Cette dernière disposition fera l'objet d'un vote au conseil municipal du mardi 25 mai.

Enfin, les neuf chalets installés sur la place de la cathédrale, la place des Emmurées et la place du Vieux-Marché resteront au-delà du mois du mai. "Il s'agira d'accueillir principalement des restaurants n'ayant pas de terrasses. Si besoin, les chalets pourront être déplacés", indique Nicolas Mayer-Rossignol.