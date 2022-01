Tennis de Table (Pro A). Fin de saison excitante pour le Caen TTC, en course pour le podium

Deux défaites étaient venues légèrement assombrir le bilan du Caen TTC, qui est alors rentré dans le rang à la mi-avril, après être passé de la 8e à la 2e place de Pro A. Au moment d'aborder ce sprint final, les pongistes de Xavier Renouvin se trouveront à la 4e place au sein d'un peloton de six équipes, départagées par deux petits points, entre Jura-Morez, second (avec deux matchs en moins), et Cergy-Pontoise, septième. Tout va donc se jouer en trois jours. Ils recevront d'abord l'actuel leader, Angers, à la salle Rufa le mardi 18 mai, avant de conclure leur saison, le vendredi 21 mai à La Romagne, actuellement à égalité avec Caen. Il ne fait aucun doute qu'après ses trois défaites lors des deux dernières rencontres, le leader Wang Yang cherchera à renouer avec la victoire, alors qu'il sera aussi en pleine préparation des Jeux de Tokyo. Antoine Hachard, Stéphane Ouaiche et Niagol Stoyanov auront quant à eux à cœur de terminer le championnat dans la lignée de leurs bonnes prestations du mois d'avril, même si la victoire n'était pas toujours au bout.