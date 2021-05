Le Havre. Christophe Revault, légende du HAC, est mort : retour sur sa carrière

C'est avec émotion et surprise que nos confrères du Courrier Cauchois ont révélé l'information, jeudi 6 mai. Christophe Revault, le gardien de but emblématique du HAC, a été retrouvé sans vie à son domicile près du Havre. Il n'était âgé que de 49 ans.

Christophe Revault n'était pas un Havrais d'origine mais il avait su se faire adopter. Né à Paris le 22 mars 1972, il commence le football à Alfortville. C'est lors d'un match contre le HAC en 1988 qu'il est repéré. Formé à la Cavée Verte, il est propulsé à la tête de l'équipe première des Ciels et Marines en 1995. Il s'agira là du début d'une longue carrière. Il devient rapidement la coqueluche des supporters Havrais.

Enfant de la Cavée Verte, icône Ciel&Marine, c'est un immense Monsieur du HAC qui nous quitte et laisse le club orphelin de l'un de ses plus brillants HACMan. Toutes nos pensées vont à sa famille et à ses deux enfants. pic.twitter.com/mlDU5D48G9 — Havre Athletic Club ⚽️ (@HAC_Foot) May 6, 2021

Un talent qui ne passe pas inaperçu. Christophe Revault jouera pour le PSG, le Stade Rennais et Toulouse. Son dernier match sous les couleurs Ciel et marine, le 14 mai 2010, reste ancré dans la mémoire des Havrais. Il avait quitté le stade Deschaseaux (à l'époque) sous une standing ovation. Christophe Revault était resté fidèle à son premier club pro, comme dirigeant, entraîneur, directeur sportif et plus récemment recruteur.

Les supporters du HAC appellent à un hommage avec un rassemblement vendredi 7 mai à 17 heures devant le stade Océane alors que les Ciel et marine partiront du centre d'entraînement pour rejoindre Valenciennes. Le Hac joue samedi 8 mai son avant-dernier match de la saison de Ligue 2. Les participants sont invités à venir avec une rose.