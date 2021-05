Rouen. Deux scénarios pour une collection : nouvelle histoire de l'art

Pour la première fois, le Fonds régional d'art contemporain (Frac) de Normandie met à disposition des internautes une visite virtuelle interactive de l'exposition en cours en attendant la réouverture de l'espace d'exposition.

Dans cette série d'aquarelles, Florim Hasani qui vit et travaille en Normandie depuis qu'il a fui le Kosovo, imagine des monuments fictifs en ruine : une réflexion sur le rapport de l'homme à son territoire. - Elodie Laval

Une mise en scène didactique

Mise en ligne le 20 mars dernier, cette exposition présente les œuvres acquises par le Frac, de 2018 à 2020, en deux volets. "Le premier opus qui s'est prolongé jusqu'au 9 mai a déjà fait place à un second opus, mais le premier accrochage reste visible sur le Net, explique Julie Debeer responsable du service des publics. Ce sont deux mises en scène, deux facettes et deux approches, à la fois différentes et complémentaires, des collections." Si le premier volet privilégie une approche sensible des collections du Frac, la deuxième partie traite de sujets plus conceptuels. Cet accrochage permet de dégager des thématiques majeures, de comprendre les politiques d'acquisitions du Frac et d'établir des correspondances entre les œuvres. "C'est aussi une façon de cerner les tendances de l'art d'aujourd'hui", précise Julie. L'internaute peut naviguer librement dans l'exposition, approfondir sa visite grâce à un complément textuel et audiovisuel : "Afin de rendre l'art contemporain accessible à tous et parfaitement intelligible." Les démarches des artistes, les échos de l'œuvre et leur portée sont effectivement clairement décryptés.

Cette amusante mise en scène, qui désigne en quelques indices un coupable idéal, est une installation que l'artiste Mac Adams a conçue en souvenir d'une photographie qu'il avait faite en début de carrière. - Elodie Laval

De l'art de collectionner… de l'art

"L'intégralité des œuvres acquises dans la période 2018-2020 sera présentée grâce à ces deux accrochages successifs", précise Julie. Les amateurs découvriront ainsi 150 œuvres, éléments d'une série ou pièces uniques, réalisées par une soixantaine d'artistes qui s'expriment via la vidéo, la photographie, le dessin ou encore les installations.

"Depuis la nomination à la tête du Frac de Véronique Souben, les politiques d'acquisition ont pris une nouvelle orientation. La question du corps et de sa représentation, le thème du paysage et du territoire, la photographie en lien avec l'abstraction sont des sujets récurrents."

L'étage du Frac est consacré à la photographie et à ses échos avec l'abstraction. L'accrochage s'organise selon un nuancier. - Elodie Laval

Les Normands à l'honneur

Le Frac promeut l'art d'aujourd'hui mais valorise en particulier les recherches plastiques des artistes vivant en Normandie. "C'est un grand tour d'horizon, mais, parmi les artistes présentés, plusieurs enseignent aux Beaux-Arts à Rouen et ailleurs", ajoute Julie.

Des artistes qui influencent déjà la nouvelle génération. "Certaines œuvres présentées sont le fruit de résidences ou de campagnes photographiques réalisées sur le territoire normand. La création féminine est également mise à l'honneur, comme en témoigne cette photographie de Géraldine Millo qui met en lumière de jeunes filles formées dans des lycées professionnels normands : une façon de questionner la place de la femme dans notre société."

Pratique. Jusqu'au 15 août, Frac Normandie à Sotteville-lès-Rouen. Gratuit. Visite en ligne sur fracnormandierouen.fr