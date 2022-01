Alençon. Philosophie : les lycéens plus sereins pour le baccalauréat

"Ça me permet d'être plus serein", explique, ce jeudi 6 mai, Titouan Toussaint, au lendemain des annonces faites par le ministre de l'Éducation nationale. L'élève de 17 ans, en classe de terminale au lycée Alain d'Alençon, va passer les épreuves du baccalauréat "sans stress". En partie parce que Jean-Michel Blanquer a annoncé la veille, sur le plateau du 20 heures de France 2, que l'épreuve de philosophie aura bien lieu, mais "on maintiendra la meilleure des deux notes entre le contrôle terminal et le contrôle continu". Toutefois, le jeune homme ne compte pas faire l'impasse sur ses révisions : "Je vais réviser quelques semaines en avance."

Léa Thibault est elle aussi en classe de terminale, elle révise "non-stop". "Même si on a des visios, c'est difficile de suivre, mais je vais faire de mon mieux", explique-t-elle. "Pour le moment, je m'en sors." Quant au Grand oral, tout comme l'épreuve de philosophie, il est maintenu. Les étudiants vont donc mettre les bouchées doubles. Léa Thibault, elle, a déjà commencé ses recherches.

Le ministre de l'Éducation nationale a indiqué que les élèves pourraient venir munis d'un message indiquant les domaines qui n'ont "pas pu être étudiés à temps" pour éviter qu'un étudiant traite un sujet dont il n'a pas eu les cours.