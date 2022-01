Près de Rouen. Le Centre hospitalier du Rouvray rouvre son unité Covid-19

Il s'agit d'éviter au maximum la circulation du virus entre les patients. À Sotteville-lès-Rouen, le Centre hospitalier du Rouvray, spécialisé dans la lutte contre les maladies mentales, a rouvert, jeudi 29 avril, une unité Covid temporaire. "Elle est organisée et armée pour une capacité d'accueil de 18 patients", indique l'établissement. En cause, l'effectif de patients infectés qui a dépassé le seuil de 8, défini par la cellule de crise du CHR. Cette unité dédiée permet de mieux contenir les contaminations "dès lors que les possibilités d'isolement septique et de respect des mesures barrières dans les unités sont dépassées". L'hôpital précise "qu'une astreinte médicale spécifique est mise en place afin d'accompagner l'équipe soignante dans la gestion des situations cliniques".