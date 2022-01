Cyclisme. Tour de l'Orne : le prochain parcours dévoilé

On connaît désormais le parcours du 5e Tour de l'Orne cycliste qui sera disputé les 11 et 12 septembre prochains, avec Tendance Ouest.

Ce Tour cible chaque année une région de l'Orne et, cette année, ce sera le Bocage. Ainsi, la première étape en ligne le samedi 11 après-midi sera disputée entre Briouze et Domfront. Un contre-la-montre aura lieu le dimanche 12 au matin, autour de Bagnoles-de-l'Orne. Et enfin, une seconde étape en ligne est prévue le dimanche après-midi, entre Bagnoles et Tinchebray. Nouveauté cette année : la Route de l'Ouest féminine, qui sera disputée les 21 et 22 août autour du Mêle-sur-Sarthe, préfigurant un Tour de l'Orne Féminin, qui serait disputé dès 2022.