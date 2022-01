Le Havre. Début des travaux pour  "Alta", la tour vrillée, au cœur du centre classé

Les travaux de la future tour "Alta", rue Richelieu dans l'hyper centre-ville du Havre, ont débuté. Le projet se distingue par une architecture particulière : une tour vrillée de 17 étages en béton architectonique. La tour proposera 69 logements (du studio à l'appartement de quatre chambres) et d'une crèche de 68 berceaux en rez-de-chaussée. Les appartements bénéficieront de balcons ou terrasses aux garde-corps vitrés, de caves et d'un parking disponible en sous-sol. L'immeuble, construit par Sogeprom, filiale de la Société Générale, se veut résolument moderne et connecté. Chaque logement sera équipé pour permettre à distance, depuis son smartphone, le réglage du thermostat, de l'éclairage et des occultations.

Une tour interface entre le centre-ville du Havre et son port, au pied du bassin du Roy. - Hamonic Masson et associés luxigon

Située sur l'ancien site de l'arsenal, en plein cœur du centre-ville du Havre, la tour "Alta" prendra place entre le bassin du Roy et le pont de Notre Dame. Le quartier est classé depuis 2005 au Patrimoine mondial de l'humanité de l'Unesco.

Les installations du chantier ont débuté fin mars de cette année avec la mise en place des palissades et des cantonnements. Les pieux des fondations sont en cours de réalisation jusqu'au mois de juillet. Les fondations seront achevées en octobre prochain et le gros œuvre début 2023. La livraison est prévue pour le quatrième trimestre 2023.